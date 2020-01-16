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В Чите создадут мемориальную зону в местах захоронений репрессированных

В Чите создадут мемориальную зону в местах захоронений репрессированных
Общество,  Фото:оргкомитет по созданию мемориальной зоны в местах массовых захоронений жертв политических репрессий
В оргкомитет по его строительству вошли представители администрации города и общественности

В Чите начал работу оргкомитет по созданию мемориальной зоны в местах массовых захоронений жертв политических репрессий.

Эти захоронения были найдены летом 1991 года в северо-восточной части городского округа «Город Чита», в лесном массиве, в 500 м от федеральной автодороги. На площади в несколько десятков гектаров в 1937-1938 гг. были тайно захоронены не менее 8 тысяч человек, расстрелянных в подвалах НКВД. В июле этого же года одно из найденных захоронений было вскрыто и проведена эксгумация останков. Экспертиза, проведённая областной прокуратурой, подтвердила насильственный характер смерти тех, кто был здесь похоронен. День 9 августа 1991 года, когда состоялось перезахоронение останков жертв репрессий, Читинский областной совет народных депутатов, по предложению общественности, объявил Днём памяти жертв политических репрессий в Читинской области.

К сожалению, территория мест массовых захоронений не была объявлена объектом культурного наследия, что позволило бы исключить проведение в этом районе какой-либо хозяйственной деятельности. Здесь не были проведены благоустроительные работы по созданию мемориальной зоны, за исключением установки на одном из захоронений памятного знака и асфальтирования подъездной дороги.

Эту задачу теперь должен решить оргкомитет, в который вошли представители администрации города и общественности. Сопредседателями оргкомитета избраны заместитель главы Читы Александр Глущенко и председатель общественного движения «Родное Забайкалье» Виктор Курочкин. Исполнителем проекта мемориальной зоны определён архитектор Михаил Алтобасов, автор памятного знака на одном из захоронений.

В числе первоочередных задач – перевод земельного участка, на котором находятся братские могилы, в ведение города, что позволит начать здесь благоустроительные работы, а также разработка проекта мемориальной зоны. Финансирование проектирования планируется осуществить за счёт внебюджетных источников. Об этом сообщает оргкомитет по созданию мемориальной зоны в местах массовых захоронений жертв политических репрессий.
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