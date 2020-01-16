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В Забайкалье объявлен конкурс игры на народных традиционных инструментах

В Забайкалье объявлен конкурс игры на народных традиционных инструментах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
К участию приглашаются самодеятельные коллективы и солисты

В Забайкалье объявлено о начале IV краевого заочного конкурса исполнителей на народных традиционных инструментах «Забайкальские наигрыши». Для участия в мероприятии приглашаются самодеятельные коллективы и солисты, играющие на народных традиционных инструментах.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Инструментальный ансамбль» (принимаются к рассмотрению также дуэты, трио и т.п.);
- «Сольное исполнение» (инструменталист);
- «Сохраняя инструментальную традицию» (участвуют сохранившиеся видео-, аудиозаписи с предоставлением биографических данных, фото, места и года записи).

В выступлениях оцениваются исполнительское мастерство, этнографическая достоверность материала, самобытность и уникальность художественного материала. В каждой номинации каждой возрастной категории членами жюри могут быть определены не более трёх победителей.

Заявки на участие, конкурсные материалы можно принести лично в учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края или отправить на электронную почту ozntd-chita@yandex.ru с пометкой «Забайкальские наигрыши» с 1 февраля по 1 октября 2020 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры региона.
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