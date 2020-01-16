 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Января

15 Января

Популярное

В улан-удэнской колонии прошла литературная гостиная

В улан-удэнской колонии прошла литературная гостиная
Общество, 
Мероприятие посвятили Александру Грибоедову

В колонии поселения №3 в Бурятии прошла литературная гостиная. Она была посвящена 225-летию со дня рождения русского дипломата, поэта, драматурга и композитора Александра Грибоедова.

Осуждённые познакомились с жизнью и деятельностью великого классика, его произведениями. Они приняли активное участие в обсуждении комедии в стихах «Горе от ума», рассмотрели часто используемые цитаты, ставшие в современной жизни афоризмами.

По словам организаторов, литературная гостиная – одна из эффективных форм работы, предполагающая свободное общение на выбранную литературную тематику, сообщает пресс-служба УФСИН.
колония литература
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии детей учат делать светоотражатели
В Бурятии детей учат делать светоотражатели
Общество, 16.01.2020
В Кабанском районе сотрудники Госавтоинспекции побывали в гостях у воспитанников детского сада №16
В улан-удэнской колонии прошла литературная гостиная
В улан-удэнской колонии прошла литературная гостиная
Общество, 16.01.2020
Мероприятие посвятили Александру Грибоедову
В Бурятию попросили привезти из Монголии горшок с топлёным маслом
В Бурятию попросили привезти из Монголии горшок с топлёным маслом
Общество, 16.01.2020
Министр культуры Бурятии побывала в командировке в Монголии
В Забайкалье родились 109 пар двойняшек
В Забайкалье родились 109 пар двойняшек
Общество, 16.01.2020
Всего в 2019 году в регионе на свет появились более трёх тысяч детей
В Бурятии стартует Кубок по спортивному туризму
В Бурятии стартует Кубок по спортивному туризму
Общество, 16.01.2020
Первый этап примет Иволгинск  
Житель Бурятии сдал ружьё 1845 года
Житель Бурятии сдал ружьё 1845 года
Общество, 16.01.2020
Мужчина нашёл старинное ружьё на крыше старого дома
В декабре снега в Бурятии выпало меньше обычного
В декабре снега в Бурятии выпало меньше обычного
Общество, 16.01.2020
Бурятский Гидрометцентр представил краткий обзор погоды за декабрь 2019 года
Из Бурятии выдворят гражданина Узбекистана
Из Бурятии выдворят гражданина Узбекистана
Общество, 16.01.2020
Иностранец нарушил режим пребывания в России
В Бурятии расширен список получателей выплат на ЖКХ
В Бурятии расширен список получателей выплат на ЖКХ
Общество, 16.01.2020
Нововведения начали действовать с 1 января  
Жителей Бурятии приглашают сфотографироваться в национальном костюме
Жителей Бурятии приглашают сфотографироваться в национальном костюме
Общество, 16.01.2020
Конкурс «Мама и дети в национальных костюмах народов России» призван продемонстрировать колорит  и культуру разных народностей
«Чёрное небо»: Улан-удэнцы просят решить проблему загрязнения воздуха
«Чёрное небо»: Улан-удэнцы просят решить проблему загрязнения воздуха
Общество, 16.01.2020
Улан-удэнцы жалуются на головную боль и жжение в горле из-за смога
В Бурятии на днях ожидается потепление
В Бурятии на днях ожидается потепление
Общество, 16.01.2020
Затем снова придут морозы
Жителям Бурятии предлагают создать талисман будущей переписи
Жителям Бурятии предлагают создать талисман будущей переписи
Общество, 16.01.2020
14 января начался приём работ для участия в национальном конкурсе на выбор талисмана всероссийской переписи населения 2020 года
В Улан-Удэ вручат первую музыкальную премию «Buryad Music»
В Улан-Удэ вручат первую музыкальную премию «Buryad Music»
Общество, 16.01.2020
Лучших певцов Бурятии выберут народным голосованием
^