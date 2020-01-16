В улан-удэнской колонии прошла литературная гостиная

Мероприятие посвятили Александру Грибоедову



В колонии поселения №3 в Бурятии прошла литературная гостиная. Она была посвящена 225-летию со дня рождения русского дипломата, поэта, драматурга и композитора Александра Грибоедова.



Осуждённые познакомились с жизнью и деятельностью великого классика, его произведениями. Они приняли активное участие в обсуждении комедии в стихах «Горе от ума», рассмотрели часто используемые цитаты, ставшие в современной жизни афоризмами.



По словам организаторов, литературная гостиная – одна из эффективных форм работы, предполагающая свободное общение на выбранную литературную тематику, сообщает пресс-служба УФСИН.

