Мероприятие посвятили Александру Грибоедову
В колонии поселения №3 в Бурятии прошла литературная гостиная. Она была посвящена 225-летию со дня рождения русского дипломата, поэта, драматурга и композитора Александра Грибоедова.
Осуждённые познакомились с жизнью и деятельностью великого классика, его произведениями. Они приняли активное участие в обсуждении комедии в стихах «Горе от ума», рассмотрели часто используемые цитаты, ставшие в современной жизни афоризмами.
По словам организаторов, литературная гостиная – одна из эффективных форм работы, предполагающая свободное общение на выбранную литературную тематику, сообщает пресс-служба УФСИН.
В улан-удэнской колонии прошла литературная гостиная
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