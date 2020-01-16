Первый этап примет Иволгинск
18-19 января состоится первый этап Кубка Бурятии по спортивному туризму в закрытых помещениях. Соревнования состоятся в селе Иволгинск, в спортивном зале Иволгинской средней школы.
Предварительные заявки в организационный комитет принимаются не позднее 16 января по электронной почте: mvv-energis@mail.ru
В Бурятии стартует Кубок по спортивному туризму
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