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Идёт приём заявок на конкурс «Почётная семья Иркутской области»

Идёт приём заявок на конкурс «Почётная семья Иркутской области»
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители получат социальные выплаты в размере до 400 тысяч рублей

Начался приём заявок на участие в областном конкурсе «Почётная семья Иркутской области», который проводит министерство социального развития, опеки и попечительства региона. Целью конкурса является укрепления роли семьи, повышение значимости ответственного родительства, возрождение и пропаганда семейных и национальных традиций. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Братска.

В конкурсе могут принимать участие:
- семьи, в которых дети получают достойное воспитание, а отношения супругов, родителей и детей строятся на основах самоуважения, взаимопомощи и любви;
- семьи, в которых соблюдаются национальные и семейные традиции, создаются наиболее благоприятные условия гармоничного умственного, нравственного и физического развития детей, охраны их здоровья, привлечения детей к общественно полезному труду; содействующие повышению статуса женщины-матери, мужчины-отца; применяющие педагогические инновации (новшества) при воспитании детей;
- семьи, которые вносят вклад в становление гражданского общества, пропаганду активной жизненной позиции, развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участвуют в общественной жизни района (города, села, поселка);
- семьи – победители городских (районных) конкурсов (фестивалей) «Почётная семья»;
- семьи, не занимавшие призовые места в предыдущих областных ежегодных конкурсах «Почётная семья Иркутской области».

Конкурс проводится по трем номинациям:
«Молодая семья» – семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке не менее трёх лет, один из них не достиг возраста 35 лет, имеют совместных несовершеннолетних детей (ребёнка), рождённых (ого) в зарегистрированном браке;
«Многодетная семья» – семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке и имеют трёх и более совместных детей, не достигших возраста 18 лет, рождённых в зарегистрированном браке;
«Приёмная семья» – семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке и осуществляют в отношении детей функции опекунов или попечителей не менее 5 лет.

Этапы конкурса:
1 этап – до 20 февраля 2020 года – подача заявления, представление конкурсных материалов в конкурсную комиссию на местах. Рассмотрение и направление материалов финалистов в министерство.
2 этап – до 25 марта 2020 года – оценка представленных материалов конкурсной комиссией министерства.

Победители конкурса получают социальные выплаты в размере:
В номинации «Многодетная семья»: 1 место – 400 000 руб., 2 место – 300 000 руб., 3 место – 250 000 руб. Поощрительное место – 100 000 руб.
В номинации «Приёмная семья»: 1 место – 350 000 руб., 2 место – 250 000 руб., 3 место – 200 000 руб. Поощрительное место – 50 000 руб.
В номинации «Молодая семья»: 1 место – 300 000 руб., 2 место – 250 000 руб., 3 место – 200 000 руб. Поощрительное место – 50 000 руб.

конкурс семьи Иркутская область
 
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