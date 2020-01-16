В Иркутской области долгожительниц поздравили с 90-летием

Общество, Фото: пресс-служба минсоцразвития Иркутской области

Виновницы торжества проживают в Нижнеудинском и Аларском районах



Долгожителей Иркутской области, отмечающих круглые даты со дня рождения, поздравили с юбилеем. Также они получили единовременные выплаты к юбилейным датам.



6 января отметила 90-летний юбилей Надежда Аюшеевна Николаева. Родилась Надежда Аюшеевна в селе Ныгда Аларского района. Нелегкая у неё была судьба, очень рано она осталась без родителей, воспитывали её родственники. Окончив всего один класс, пошла работать в колхоз – убирать хлеб. Затем окончила училище по профессии животновода и приехала на практику в деревню Жалгай Черемховского района. Там она работала дояркой, где и познакомилась со своим мужем и переехала жить в село Ныгда. С супругом они вырастили и воспитали 6 детей, имеют 19 внуков и 11 правнуков.



Надежда Аюшеевна являлась активным участником фольклорного ансамбля и посещала мероприятия, проводимые в МО «Ныгда». Однако в последнее время по состоянию здоровья не может этого делать. Надежду Аюшеевну приехали поздравить с юбилеем глава села и соцработники, которые пожелали ей здоровья и долгих лет жизни.



25 декабря отметила свой замечательный 90-летний юбилей Евстолия Фоминична Давыденко, проживающая в Шебертинском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Поздравляли юбиляра в этот день директор учреждения и глава Шебертинского муниципального образования. Они вручили виновнице торжества поздравительные открытки, памятные подарки. Она, в свою очередь, поделилась своими воспоминаниями о юных годах, поблагодарила персонал дома-интерната за заботу и тёплое отношение.



Трудный жизненный путь прошла Евстолия Фоминична. Трудовую деятельность она посвятила педагогической работе. На свою семью не хватило времени и сил. Пережила тяжёлое детство, юность пришлась на огненные военные года, принесшие горе, голод, разруху, сломанные судьбы, страшные испытания. Сколько трудностей встречалось на пути, но Евстолия Фоминична осталась жизнерадостным и добрым человеком. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

