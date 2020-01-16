Житель Бурятии сдал ружьё 1845 года

Житель села Петропавловка Джидинского района Бурятии сдал в территориальное отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии пехотное ружьё образца 1845 года.
Длинноствольное гладкоствольное огнестрельное оружие, заряжаемое с дула (со ствола) с капсюльным механизмом, калибра 7,1 линий, марки «ИЖЪ», 1853 года выпуска, мужчина обнаружил на крыше старого дома на чабанской стоянке при сносе строения.
35-летний мужчина проявил сознательность и, понимая ответственность за незаконное хранение оружия, обратился в органы правопорядка.
В настоящее время проведена баллистическая экспертиза, по итогам которой гражданину будет выплачено денежное вознаграждение. Также решается вопрос о проведении государственной историко-культурной экспертизы для определения исторической ценности найденного оружия. В последующем его планируют передать в музей, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 85-летний житель Бурятии сдал ружьё, подаренное на 50-летие. Ранее в Росгвардию пришла женщина с ружьём, найденным во время уборки на даче. В сентябре 90-летний житель села также получил вознаграждение ружьё, которое нашёл под полом летней кухни.
Справка:
В Бурятии действует республиканская программа «Профилактика правонарушений и иных преступлений» по добровольной сдаче на возмездной основе оружия и боеприпасов. Любой гражданин вправе обратиться с заявлением в Росгвардию или МВД и сдать незарегистрированное оружие за денежное вознаграждение.
Пехотное ружьё образца 1845 года – капсюльное (ударное) гладкоствольное ружьё, принятое на вооружение русской армии в 1845 году и ставшее основой для различных модификаций для других родов войск. Это ружьё было разработано на волне происходившей тогда смены кремневого оружия ударным.