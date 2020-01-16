 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Января

15 Января

Популярное

Житель Бурятии сдал ружьё 1845 года

Житель Бурятии сдал ружьё 1845 года
Общество,  Фото:Росгвардия
Мужчина нашёл старинное ружьё на крыше старого дома

Житель села Петропавловка Джидинского района Бурятии сдал в территориальное отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии пехотное ружьё образца 1845 года.


Длинноствольное гладкоствольное огнестрельное оружие, заряжаемое с дула (со ствола) с капсюльным механизмом, калибра 7,1 линий, марки «ИЖЪ», 1853 года выпуска, мужчина обнаружил на крыше старого дома на чабанской стоянке при сносе строения.

35-летний мужчина проявил сознательность и, понимая ответственность за незаконное хранение оружия, обратился в органы правопорядка.

В настоящее время проведена баллистическая экспертиза, по итогам которой гражданину будет выплачено денежное вознаграждение. Также решается вопрос о проведении государственной историко-культурной экспертизы для определения исторической ценности найденного оружия. В последующем его планируют передать в музей, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 85-летний житель Бурятии сдал ружьё, подаренное на 50-летие. Ранее в Росгвардию пришла женщина с ружьём, найденным во время уборки на даче. В сентябре 90-летний житель села также получил вознаграждение ружьё, которое нашёл под полом летней кухни.

Справка:

В Бурятии действует республиканская программа «Профилактика правонарушений и иных преступлений» по добровольной сдаче на возмездной основе оружия и боеприпасов. Любой гражданин вправе обратиться с заявлением в Росгвардию или МВД и сдать незарегистрированное оружие за денежное вознаграждение.

Пехотное ружьё образца 1845 года – капсюльное (ударное) гладкоствольное ружьё, принятое на вооружение русской армии в 1845 году и ставшее основой для различных модификаций для других родов войск. Это ружьё было разработано на волне происходившей тогда смены кремневого оружия ударным.
оружие Росгвардия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В декабре снега в Бурятии выпало меньше обычного
В декабре снега в Бурятии выпало меньше обычного
Общество, 16.01.2020
Бурятский Гидрометцентр представил краткий обзор погоды за декабрь 2019 года
Из Бурятии выдворят гражданина Узбекистана
Из Бурятии выдворят гражданина Узбекистана
Общество, 16.01.2020
Иностранец нарушил режим пребывания в России
В Бурятии расширен список получателей выплат на ЖКХ
В Бурятии расширен список получателей выплат на ЖКХ
Общество, 16.01.2020
Нововведения начали действовать с 1 января  
Жителей Бурятии приглашают сфотографироваться в национальном костюме
Жителей Бурятии приглашают сфотографироваться в национальном костюме
Общество, 16.01.2020
Конкурс «Мама и дети в национальных костюмах народов России» призван продемонстрировать колорит  и культуру разных народностей
«Чёрное небо»: Улан-удэнцы просят решить проблему загрязнения воздуха
«Чёрное небо»: Улан-удэнцы просят решить проблему загрязнения воздуха
Общество, 16.01.2020
Улан-удэнцы жалуются на головную боль и жжение в горле из-за смога
В Бурятии на днях ожидается потепление
В Бурятии на днях ожидается потепление
Общество, 16.01.2020
Затем снова придут морозы
Жителям Бурятии предлагают создать талисман будущей переписи
Жителям Бурятии предлагают создать талисман будущей переписи
Общество, 16.01.2020
14 января начался приём работ для участия в национальном конкурсе на выбор талисмана всероссийской переписи населения 2020 года
В Улан-Удэ вручат первую музыкальную премию «Buryad Music»
В Улан-Удэ вручат первую музыкальную премию «Buryad Music»
Общество, 16.01.2020
Лучших певцов Бурятии выберут народным голосованием
Неделя неформального образования пройдёт в Иркутске
Неделя неформального образования пройдёт в Иркутске
Общество, 16.01.2020
Желающих приглашают принять участие
Выставка в память об Андрее Модогоева открылась в Улан-Удэ
Выставка в память об Андрее Модогоева открылась в Улан-Удэ
Общество, 16.01.2020
На открытие выставки пришли родные и близкие бывшего руководителя республики
В Бурятии зенитчики отразили авиаудары «противника»
В Бурятии зенитчики отразили авиаудары «противника»
Общество, 16.01.2020
Практические занятия проводятся в преддверие выходы военных на полигон Телемба
Людмила Воронцова поборется за путёвку на Олимпиаду в Токио
Людмила Воронцова поборется за путёвку на Олимпиаду в Токио
Общество, 16.01.2020
Наталья Шадрина и Дарима Сандакова попали в резерв сборной
В поездах в Иркутской области появляется Wi-Fi
В поездах в Иркутской области появляется Wi-Fi
Общество, 16.01.2020
Бесплатный интернет доступен во всех вагонах
Улан-удэнцев просят сдать ёлки на удобрения
Улан-удэнцев просят сдать ёлки на удобрения
Общество, 16.01.2020
По Улан-Удэ проедет машина, собирающая новогодние ёлки

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^