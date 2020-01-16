Житель Бурятии сдал ружьё 1845 года

Житель села Петропавловка Джидинского района Бурятии сдал в территориальное отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии пехотное ружьё образца 1845 года.







Длинноствольное гладкоствольное огнестрельное оружие, заряжаемое с дула (со ствола) с капсюльным механизмом, калибра 7,1 линий, марки «ИЖЪ», 1853 года выпуска, мужчина обнаружил на крыше старого дома на чабанской стоянке при сносе строения.

35-летний мужчина проявил сознательность и, понимая ответственность за незаконное хранение оружия, обратился в органы правопорядка.

В настоящее время проведена баллистическая экспертиза, по итогам которой гражданину будет выплачено денежное вознаграждение. Также решается вопрос о проведении государственной историко-культурной экспертизы для определения исторической ценности найденного оружия. В последующем его планируют передать в музей, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.









