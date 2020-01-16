Спортсмен успешно выступил в паралимпийской выездке
Спортсмен из Иркутского района Егор Аршинский завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по конному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), который с 4 по 10 января проходил в конноспортивном клубе «Maxima Park» в Московской области. В этом старте приняли участие всадники из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Республики Адыгея, Ханты-Мансийского автономного округа.
Егор Аршинский занял третье место в программе «Командный приз» (паралимпийская выездка), а также стал вторым в программе «утешительного» фристайла – свободной композиции с музыкальным сопровождением.
- Бронзовая медаль для Егора и его тренера Анастасии Тихомировой – это большое достижение, так как спортсмен в прошлом году получил травму, и чемпионат России стал первым стартом после длительного периода реабилитации, – отметила президент федерации конного спорта Иркутской области Ольга Тихомирова.
12-15 января Егор Аршинский также принял участие в международном турнире по паралимпийской выездке, который впервые проводился в России и собрал лучших всадников-паралимпийцев из России, Казахстана и Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутский конник завоевал бронзовую медаль чемпионата России
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