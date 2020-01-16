Бурятский Гидрометцентр представил краткий обзор погоды за декабрь 2019 года
В течение первой декады декабря преобладал неустойчивый характер погоды. Наиболее интенсивные снегопады по Прибайкалью и центральным районам наблюдались 1-3 декабря.
Во второй декаде преобладала неустойчивая, умеренно-морозная, в отдельные дни декады, тёплая погода, местами с небольшим снегом, по Прибайкалью умеренные снегопады.
В начале третьей декады по южной половине республики наблюдалась умеренно-морозная погода. Далее до конца декады преобладала морозная погода. 29-31 декабря наблюдалось усиление морозов. Самые сильные морозы наблюдались 30 декабря.
Среднемесячная температура воздуха в большинстве районов около средних многолетних значений, местами по северу ниже средних многолетних значений на 2-3 градуса.
- Сумма осадков за месяц составила по северным районам менее половины среднего многолетнего количества; центральным и южным районам около и больше климатической нормы; в юго-западных районах менее 1/3 нормы, по Прибайкалью около и больше нормы, местами меньше нормы, - отмечает Бурятский Гидрометцентр.
В декабре снега в Бурятии выпало меньше обычного
Общество, Фото:
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