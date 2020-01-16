В Улан-Удэ День студента отметят литературно-музыкальной игрой

Кроме вопросов по литературе и музыке, будут и весёлые задания



25 января, в международный день студентов, в Улан-Удэ проведут литературно-музыкальную игру «Лови момент». Мероприятие пройдёт в национальной библиотеке РБ.



Игра начнётся в 17:00. Участников ждут задания на литературные темы, музыкальный раунд и весёлые задания. Перерыв заполнят музыкальные выступления, чтения стихов и распитие чая с печеньем.



Организаторы обещают творческую атмосферу, призы для лучших и активных участников и хорошее настроение.



Поучаствовать в игре приглашаются студенты (или недавно ими являвшиеся). Заявки на участие принимаются через группу в «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки Бурятии.



Возрастное ограничение 16+

