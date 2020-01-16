Кроме вопросов по литературе и музыке, будут и весёлые задания
25 января, в международный день студентов, в Улан-Удэ проведут литературно-музыкальную игру «Лови момент». Мероприятие пройдёт в национальной библиотеке РБ.
Игра начнётся в 17:00. Участников ждут задания на литературные темы, музыкальный раунд и весёлые задания. Перерыв заполнят музыкальные выступления, чтения стихов и распитие чая с печеньем.
Организаторы обещают творческую атмосферу, призы для лучших и активных участников и хорошее настроение.
Поучаствовать в игре приглашаются студенты (или недавно ими являвшиеся). Заявки на участие принимаются через группу в «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки Бурятии.
Возрастное ограничение 16+
В Улан-Удэ День студента отметят литературно-музыкальной игрой
Общество, Фото:
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