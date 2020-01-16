В Бурятии на днях ожидается потепление

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Затем снова придут морозы



Бурятский Гидрометцентр представил прогноз погоды с 15 по 21 января.



- Морозная погода в начале периода сменится постепенным повышением температурного фона и увеличением суточного хода температуры воздуха, - сообщили синоптики.



Небольшой снег предполагается местами по Прибайкалью и северным районам



Однако к 21 января вновь ожидается усиление морозов.





