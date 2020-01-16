Затем снова придут морозы
Бурятский Гидрометцентр представил прогноз погоды с 15 по 21 января.
- Морозная погода в начале периода сменится постепенным повышением температурного фона и увеличением суточного хода температуры воздуха, - сообщили синоптики.
Небольшой снег предполагается местами по Прибайкалью и северным районам
Однако к 21 января вновь ожидается усиление морозов.
В Бурятии на днях ожидается потепление
Общество, Фото:
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