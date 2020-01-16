В Улан-Удэ проведут конкурс грантов по молодёжным соцпроектам

Приём заявок начнётся с 20 января



В Улан-Удэ состоится грантовый конкурса социальных проектов в области молодёжной политики «Добрые дела – любимому городу». Об этом сообщает управление по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике.



Конкурс будет проходить по следующим номинациям:

- пропаганда традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей, популяризация института семьи;

- профилактика правонарушений, противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, развитие межнациональных отношений, предупреждение алкогольных, наркотических и иных видов зависимости молодёжи;

- профориентация, самоопределение молодёжи, поддержка молодых специалистов;

- создание и развитие деятельности студенческих (молодёжных) отрядов;

- содействие развитию молодёжного предпринимательства;

-развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности и молодёжного самоуправления;

- развитие и поддержка патриотического воспитания молодёжи.



Приём заявок пройдёт с 20 января по 18 февраля 2020 года в управлении по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации г. Улан-Удэ по адресу: ул. Павлова, д.1, кабинет № 4. Время приёма документов: понедельник-четверг с 8:30 до 17:30; пятница с 8:30 до 16:30 (перерыв – с 12:00 до 13:00). Контактные телефоны: 8(3012) 43-60-42, 43-46-26.

