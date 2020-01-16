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Жителям Бурятии предлагают создать талисман будущей переписи

Жителям Бурятии предлагают создать талисман будущей переписи
Общество, 
14 января начался приём работ для участия в национальном конкурсе на выбор талисмана всероссийской переписи населения 2020 года

Талисманом может стать любой объект (человек, животное, растение, предмет и др.). Например, талисманом предыдущей переписи 2010 был весёлый мальчуган в футболке с эмблемой. «Все работы должны быть авторскими, запрещено копировать элементы и типажи уже существующих персонажей. Участники конкурса при создании изображения талисмана могут использовать официальную символику ВПН-2020», — говорится в условиях конкурса.

Работа победителя конкурса будет размещаться на информационных материалах переписи, в интернете, на телевидении, а также использоваться при проведении массовых мероприятий, посвященных будущей переписи.

Автор победившей работы получит 60 тысяч рублей.

Приём работ на конкурс продлится до 10 февраля (до 12:00 по московскому времени). В нём могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет. Для участия в конкурсе необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте www.strana2020.ru, заполнить специальную форму, в которой нужно указать ссылку на конкурсную работу. Участники конкурса размещают работы на своей странице в Instagram и отмечают их активной ссылкой @strana2020, а также хештегом #талисман_перепись. При этом аккаунт участника конкурса в Instagram должен быть открытым для всех пользователей, а работы выполнены в форматах .png или .jpeg. Один участник может представить не более трех работ.

Победитель конкурса будет определен в два этапа: общедоступным голосованием и выбором жюри, в которое войдут профессиональные художники и дизайнеры, представители Росстата, ИД «Комсомольская правда», а также организаторы конкурса.
Голосование начнётся 11 февраля на сайте всероссийской переписи населения-2020. Отдать свой голос может любой зарегистрированный пользователь, поставив отметку «Нравится» («лайк») лучшему образу. Число «лайков» равно числу набранных баллов. По итогам голосования будет составлен шорт-лист работ, набравших наибольшее количество баллов.

На втором этапе оцениваются проекты из шорт-листа. Каждый член жюри выставит определённое число баллов самым достойным работам. После подсчета баллов будет определен победитель. Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 февраля 2020 года.

Информацию по конкурсу можно уточнить, написав на talisman@strana2020.ru.

Справка:

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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