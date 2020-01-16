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Школа искусств имени Бау Ямпилова в Улан-Удэ отпразднует 30-летие

Школа искусств имени Бау Ямпилова в Улан-Удэ отпразднует 30-летие
Общество, 
Праздничный концерт состоится 30 января

В Колледже искусств имени Чайковского 30 января пройдёт концерт «Всё, что сердцу дорого!» детской школы искусств имени Бау Ямпилова, посвященный 30-летию со дня образования школы.

В 1989 году по инициативе Улан-Удэнского музыкального колледжа и учебно-методического центра была основана республиканская специализированная детская школа искусств.

Целью создания школы стало выявление одарённых детей с перспективой дальнейшего обучения профессиональных музыкантов.

Результатом 30-летней работы Детской школы искусств имени Бау Ямпилова являются более 80 выпускников, продолживших музыкальное образование в самых престижных творческих ССУЗах и ВУЗах страны и за рубежом: Московской, Санкт-Петербургской, Новосибирской, Казанской государственных консерваториях, консерватории «Джузеппе Тартини» в Италии, Российской академии музыки имени Гнесиных, Дальневосточной государственной академии искусств, Сибирском государственном институте искусств имени Хворостовского, Колледже искусств имени Чайковского.

Выпускники школы работают в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета, Государственном Бурятском академическом театре драмы, Бурятском национальном театре песни и танца «Байкал», Восточно-Сибирском государственном институте культуры, Колледже искусств имени Чайковского, детских школах искусств, а также в городах России, Италии, Израиля, Германии, США.


школа искусств
 
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