Школа искусств имени Бау Ямпилова в Улан-Удэ отпразднует 30-летие

Праздничный концерт состоится 30 января



В Колледже искусств имени Чайковского 30 января пройдёт концерт «Всё, что сердцу дорого!» детской школы искусств имени Бау Ямпилова, посвященный 30-летию со дня образования школы.



В 1989 году по инициативе Улан-Удэнского музыкального колледжа и учебно-методического центра была основана республиканская специализированная детская школа искусств.



Целью создания школы стало выявление одарённых детей с перспективой дальнейшего обучения профессиональных музыкантов.



Результатом 30-летней работы Детской школы искусств имени Бау Ямпилова являются более 80 выпускников, продолживших музыкальное образование в самых престижных творческих ССУЗах и ВУЗах страны и за рубежом: Московской, Санкт-Петербургской, Новосибирской, Казанской государственных консерваториях, консерватории «Джузеппе Тартини» в Италии, Российской академии музыки имени Гнесиных, Дальневосточной государственной академии искусств, Сибирском государственном институте искусств имени Хворостовского, Колледже искусств имени Чайковского.



Выпускники школы работают в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета, Государственном Бурятском академическом театре драмы, Бурятском национальном театре песни и танца «Байкал», Восточно-Сибирском государственном институте культуры, Колледже искусств имени Чайковского, детских школах искусств, а также в городах России, Италии, Израиля, Германии, США.





