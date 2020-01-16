Желающих приглашают принять участие
В Иркутске с 1 по 6 марта состоится VIII неделя неформального образования. Для всех желающих пройдут различные мастер-классы, лекции, семинары, познавательные и обучающие занятия, сообщает пресс-служба мэрии города.
Организаторы приглашают поучаствовать творческие коллективы города, сотрудников вузов, школ, научно-исследовательских институтов, экологических, краеведческих организаций, библиотек, музеев, театров и кинотеатров. У всех, кто занимается просветительской или развивающей деятельностью, есть возможность провести занятия.
Заявку и логотип организации для размещения в программе и на сайте «Общественная жизнь города Иркутска» (www.gorod.irk.ru) можно присылать по адресу – irk-edu@admirk.ru до 10 февраля включительно.
Проект реализуется администрацией Иркутска с 2013 года в рамках образовательного некоммерческого проекта «Иркутск – обучающийся город». Он направлен на просвещение иркутян, привлечение их к новым формам образования, проведение досуга и повышение качества их жизни.
Неделя неформального образования пройдёт в Иркутске
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