Выставка в память об Андрее Модогоева открылась в Улан-Удэ

На открытие выставки пришли родные и близкие бывшего руководителя республики



15 января в музее истории Бурятии имени Хангалова открылась выставка «Человек – эпоха», посвящённая 105-летию со дня рождения государственного и политического деятеля Андрея Урупхеевича Модогоева. руководившего республикой с 1962 по 1984 г.г.



На открытие выставки пришли родные и близкие Андрея Урупхеевича, ветераны, в прошлом видные политические деятели, в числе которых Леонид Потапов, Владимир Прокопьев, а также депутаты и те, кто помнит выдающегося государственного деятеля, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



- В эту эпоху такие люди, как Андрей Урупхеевич Модогоев, делали всё для того, чтобы мы жили в процветающей республике. С самого детства мы слышим легенды об Андрее Урупхеевиче. Мы знаем, что он помнил по имени многих животноводов, а также каждого работника, с которыми он встречался. И конечно, он отлично разбирался в искусстве и культуре. Он помогал писателям и артистам, поднимал искусство Бурятии, он контролировал и давал личные пожелания. Сегодня откроется архивная выставка, которая представит кадры из жизни Андрея Урупхеевича. В этом году пройдут юбилейные мероприятия в честь 75-летия Великой Отечественной войне. Мы движемся к 100-летию Бурятии. У нас пройдут большие мероприятия, мы готовим национальные балет и оперу. И эта выставка также будет представлена в 2023-ем году, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



С приветственными словами также выступил заслуженный строитель БАМа Ратмир Бухаров.



На выставке представлены фотографии и документы, которые рассказывают о жизни и государственной деятельности Андрея Урупхеевича. Также, можно увидеть награды политического лидера, личные вещи, переданные в дар Национальному музею семьей Модогоевых. Центральное место на выставке отведено портрету Андрея Модогоева, написанный к 100-летию первого секретаря Бурятского обкома КПСС, заслуженным художником РБ, членом Союза художников Бурятии Нохоевой Л.И.



Увидеть выставку можно будет до 15 февраля.



Справка:



Андрей Урупхеевич Модогоев – советский государственный и партийный деятель, руководитель республики – Первый секретарь Бурятского обкома КПСС (1962-1984). Родился 15 января 1915 года в крестьянской семье в улусе Загатуй Иркутской губернии (ныне с. Загатуй Баяндаевского района Иркутской области).



После обучения в институте в Улан-Удэ работал учителем Загатуйской школы. Затем трудился бухгалтером, занимался комсомольской работой. 30 декабря 1939 года был избран первым секретарём Улан-Удэнского горкома ВЛКСМ. В апреле 1940 года вступил в члены ВКП(б). С 1941 по 1944 годы – первый секретарь Бурят-Монгольского обкома ВЛКСМ. В дальнейшем работал на государственных и партийных постах.



Широко известен благодаря тому, что под его руководством Бурятия совершила резкий скачок развития в производстве, сельском хозяйстве, культуре и социальном развитии. Под его руководством были запущены в эксплуатацию десятки новых предприятий – Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, Улан-Удэнский завод мостовых металлических конструкций, фабрика верхнего трикотажа, кондитерская фабрика, завод по переработке птицы на мясокомбинате и др.



Большое внимание Андрей Урупхеевич уделял строительству Бурятского участка Байкало-Амурской магистрали. Благодаря его руководству вступили в строй Гусиноозёрская ГРЭС, ТЭЦ-2 в Улан-Удэ, Холбольджинский и Тугнуйский угольные разрезы и многие другие крупные производственные и инфраструктурные объекты.



С 1962 по 1984 годы – депутат Верховного Совета СССР. С 1984 года – персональный пенсионер союзного значения. Ушел из жизни 29 октября 1989 года.

