По Улан-Удэ проедет машина, собирающая новогодние ёлки
В субботу, 18 января, экоактивисты в Улан-Удэ проведут акцию по сбору новогодних ёлок.
- 18 января по городу проедет машина по адресам, которые вы, неравнодушные жители, нам сообщите заранее! Заезжаем в ваш двор при наличии не менее пяти ёлок! Чем больше их вы сможете собрать в своём дворе, тем интереснее, - сообщают активисты.
За самое большое количество ёлок жильцам подарят набор «экологиста»: экосумку, экомешочки, многоразовые бахилы, зубную бамбуковую щетку.
Собранные ёлки отвезут в лесосад Архиповых, где превратят в удобрения, мульчу..
Как собрать ёлки:
- информация соседям (объявление на подъездах или в вашем чате);
- попридержать до субботы ёлки в домах или воткнуть их в сугробы у подъездов (с «мусорок» их могут раньше времени увезти не туда);
- сообщить адрес и количество ёлок до 17 января Архиповой Ольге по «Вайберу» - 89024565585;
- 18 января помочь ёлки найти по вашему адресу и погрузить по возможности.
Улан-удэнцев просят сдать ёлки на удобрения
Общество, Фото:
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