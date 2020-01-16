Улан-удэнцев просят сдать ёлки на удобрения

По Улан-Удэ проедет машина, собирающая новогодние ёлки



В субботу, 18 января, экоактивисты в Улан-Удэ проведут акцию по сбору новогодних ёлок.



- 18 января по городу проедет машина по адресам, которые вы, неравнодушные жители, нам сообщите заранее! Заезжаем в ваш двор при наличии не менее пяти ёлок! Чем больше их вы сможете собрать в своём дворе, тем интереснее, - сообщают активисты.



За самое большое количество ёлок жильцам подарят набор «экологиста»: экосумку, экомешочки, многоразовые бахилы, зубную бамбуковую щетку.



Собранные ёлки отвезут в лесосад Архиповых, где превратят в удобрения, мульчу..



Как собрать ёлки:



- информация соседям (объявление на подъездах или в вашем чате);

- попридержать до субботы ёлки в домах или воткнуть их в сугробы у подъездов (с «мусорок» их могут раньше времени увезти не туда);

- сообщить адрес и количество ёлок до 17 января Архиповой Ольге по «Вайберу» - 89024565585;

- 18 января помочь ёлки найти по вашему адресу и погрузить по возможности.

