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Управление Роскомнадзора по Бурятии устроит день открытых дверей

Управление Роскомнадзора по Бурятии устроит день открытых дверей
Общество,  Фото:pixabay.com
28 января в территориальном управлении Роскомнадзора по Бурятии состоится традиционный День открытых дверей

Он приурочен к отмечаемому в этот же день международному дню защиты персональных данных.

Операторы персональных данных, в том числе те, в отношении которых в 2020 году планируется проведение контрольно-надзорных мероприятий, приглашаются на встречу с представителями Роскомнадзора.

В рамках Дня открытых дверей будут рассмотрены вопросы, связанные с порядком предоставления уведомлений об обработке персональных данных, и основными ошибками, допускаемыми при их подготовке и направлении в Роскомнадзор, с основными нарушениями в сфере защиты прав субъектов персональных данных.

Мероприятие состоится 28 января в здании управления по адресу: Улан-Удэ, ул. Некрасова, д.20, 2 этаж.Начало в 10:00.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: 8 (3012) 37-90-07.

Количество мест ограничено.


Роскомнадзор день открытых дверей
 
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