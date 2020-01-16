28 января в территориальном управлении Роскомнадзора по Бурятии состоится традиционный День открытых дверей
Он приурочен к отмечаемому в этот же день международному дню защиты персональных данных.
Операторы персональных данных, в том числе те, в отношении которых в 2020 году планируется проведение контрольно-надзорных мероприятий, приглашаются на встречу с представителями Роскомнадзора.
В рамках Дня открытых дверей будут рассмотрены вопросы, связанные с порядком предоставления уведомлений об обработке персональных данных, и основными ошибками, допускаемыми при их подготовке и направлении в Роскомнадзор, с основными нарушениями в сфере защиты прав субъектов персональных данных.
Мероприятие состоится 28 января в здании управления по адресу: Улан-Удэ, ул. Некрасова, д.20, 2 этаж.Начало в 10:00.
Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: 8 (3012) 37-90-07.
Количество мест ограничено.
Управление Роскомнадзора по Бурятии устроит день открытых дверей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
По Улан-Удэ проедет машина, собирающая новогодние ёлки
Пропавшего путешественника нашли в селе Оймякон
Этот и другие вопросы были осуждены в министерстве туризма Бурятии
Детям рассказали о мерах предосторожности и основах безопасного участия в дорожном движении
Нарушение выявила прокуратура
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 января по республике слабый снег ожидается по северному Прибайкалью и Баргузинской долине
В Иволгинске пройдёт первый этап кубка республики
В соревнованиях участвуют спортсмены из Бурятии
Собранные средства пойдут на создание игровых комнат в медорганизациях области
Соревнования состоятся в середине марта
В соревнованиях участвовали лучники Иркутска и пяти районов Усть-Ордынского Бурятского округа
Сегодня они играют в четвертьфинале со швейцарцами
Своё владение техникой каратэ показали около 40 человек
Перелёты осуществляются регулярно по средам и субботам
Отец малышки, которой помогали вернуться домой жители всей России, рассказал о дочери