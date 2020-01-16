Управление Роскомнадзора по Бурятии устроит день открытых дверей

28 января в территориальном управлении Роскомнадзора по Бурятии состоится традиционный День открытых дверей



Он приурочен к отмечаемому в этот же день международному дню защиты персональных данных.



Операторы персональных данных, в том числе те, в отношении которых в 2020 году планируется проведение контрольно-надзорных мероприятий, приглашаются на встречу с представителями Роскомнадзора.



В рамках Дня открытых дверей будут рассмотрены вопросы, связанные с порядком предоставления уведомлений об обработке персональных данных, и основными ошибками, допускаемыми при их подготовке и направлении в Роскомнадзор, с основными нарушениями в сфере защиты прав субъектов персональных данных.



Мероприятие состоится 28 января в здании управления по адресу: Улан-Удэ, ул. Некрасова, д.20, 2 этаж.Начало в 10:00.



Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: 8 (3012) 37-90-07.



Количество мест ограничено.





