Испанский велосипедист возобновил своё путешествие на Байкал

Пропавшего путешественника нашли в селе Оймякон
Испанец Хосе Пахарес, устроивший велосипедный забег от Магадана до Байкала, продолжил свой путь. Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что путешественник оставил свой велосипед в Оймяконском районе Якутии и отправился на такси до населённого пункта. При этом мужчина не выходил на связь, из-за чего сотрудникам Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) пришлось наводить справки у водителей и местных жителей.
Сегодня стало известно, что испанец несколько дней находился в селе Оймякон.
- Испанец в 15:00 местного времени выехал на такси в Кюбеме за своим велосипедом. По всей вероятности, он там переночует и утром двинется в путь. Протяжённость от Оймякона до Кюбеме в среднем составляет 250 км, - рассказали ТАСС в ЕДДС.
Как сообщал «Байкал-Daily», путешественник Хоса Пахарес уже во второй раз отправился в морозы на Байкал. В 2018 году попытка добраться до Байкала не увенчалась успехом из-за обморожения, которое получил иностранец во время ночёвки в палатке. В конце прошлого года он вновь решил добраться до озера, в этот раз, по его словам, подготовился лучше, уже зная, что такое «настоящие морозы».
На прошлой неделе у него в сорокаградусный мороз в Якутии сломался велосипед. Хосе не стал ремонтировать своё транспортное средство на морозе, а добрался до тёплого помещения.
По плану, до Байкала испанец доберётся к 20 марта.
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