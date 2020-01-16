Этот и другие вопросы были осуждены в министерстве туризма Бурятии
В мероприятии приняли участие представители минсельхоза Бурятии, администрации Бичурского района, крестьянско-фермерских хозяйств села Шибертуй.
В ходе совещания были обсуждены вопросы реализации проекта экофермы «Натуральный продукт», в том числе виды государственной поддержки для развития экологической фермы, виды субсидий и грантов для оказания поддержки крестьянско-фермерским хозяйствам.
Участниками совещания одобрен представленный администрацией
района проект развития сельского туризма в Бичурском районе, рекомендовано оказание поддержки муниципальным крестьянско-фермерским хозяйствам по вопросам создания туристско-фермерских предприятий.
- Проект развития сельского туризма в Бичурском районе направлен на развитие агропромышленного комплекса республики, что способствует экономическому и социальному развитию района, вносит вклад в инновационное развитие сельского хозяйства с высокой производительностью труда, - сообщает пресс-служба минтуризма Бурятии
Целями проекта являются развитие агротуризма в регионе, производство и реализация экологически чистой продукции, популяризация жизни на селе для молодежи, создание новых рабочих мест в регионе (в том числе и для инвалидов), а также профессиональное обучение на производстве и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни.
В Бичурском районе Бурятии появятся туристско-фермерские предприятия
Общество, Фото:
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