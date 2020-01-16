В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД напомнили юным пешеходам о безопасности

Общество, Фото: из архива

Детям рассказали о мерах предосторожности и основах безопасного участия в дорожном движении



В Улан-Удэ после новогодних каникул сотрудники ГИБДД посетили несколько городских школ для проведения уроков дорожной грамотности. Учащимся школ №1, 2, 8, 9, 17, 37, 44, 54, 64 напомнили о правилах безопасного поведения на дороге.



Главная цель профилактических бесед - это закрепление знаний, умений и навыков безопасного участия в дорожном движении. За время каникул и праздников ребята могли подзабыть основы дорожной безопасности, поэтому автоинспекторы провели небольшие инструктажи, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.



Юным пешеходам напомнили об особенностях поведения на зимней дороге, переходе проезжей части в установленных местах и соблюдении правил дорожного движения по пути следования в школу. Особое внимание полицейские акцентировали на недопустимости использования наушников с музыкой и мобильного телефона при переходе дороги.



Также инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения рассказали об обязательном ношении на верхней одежде световозвращателей. Ребятам объяснили, как их использование может обезопасить пешехода на дороге в тёмное время суток.



С помощью фотоэксперимента с наклейками из светоотражающей бумаги дети смогли оценить свойства ярких аксессуаров и лично убедиться в их способности сделать видимым пешехода на дороге.





