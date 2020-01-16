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В Бурятии местами слабый снег

В Бурятии местами слабый снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 января по республике слабый снег ожидается по северному Прибайкалью и Баргузинской долине

Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура ночью 30-35, местами до 40, местами по югу, Баргузинской долине и Прибайкалью 19-24, днём 21-26, местами 13-18 мороза.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура ночью 31-33, днём 21-23 мороза
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