По данным Бурятского гидрометцентра, 16 января по республике слабый снег ожидается по северному Прибайкалью и Баргузинской долине
Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура ночью 30-35, местами до 40, местами по югу, Баргузинской долине и Прибайкалью 19-24, днём 21-26, местами 13-18 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура ночью 31-33, днём 21-23 мороза
В Бурятии местами слабый снег
Общество, Фото:
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Общество, 16.01.2020
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