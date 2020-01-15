На тему загрязнения воздуха в соцсетях отреагировали шуткой
В Сети набирает популярность фотография головы Ленина с противогазом. Интернет-мем появился на странице bmkru в Instagram.
Шутка появилась в связи с проблемой загрязнённого воздуха в Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», в республиканской столице уже третий день неблагоприятные метеорологические условия - концентрация загрязняющих веществ в воздухе превысила предельно допустимый уровень в три раза. Неблагоприятные метеорологические условия сперва были первой степени опасности, сейчас уровень поднялся до второго. Улан-удэнцам уже рекомендуют использовать защитную одежду и респираторы типа «лепесток».
Пользователи сразу поняли задумку автора интернет-мема, активно лайкая публикацию.
- «Полностью описывает картину в Улан-Удэ», «S.T.A.L.K.E.R», «А-актуально», - пишут пользователи.
На голову Ленина в Улан-Удэ надели противогаз
Общество, Фото:
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