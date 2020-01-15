В отношении нарушителей составлены административные протоколы
Сотрудники управления Россельхознадзора в аэропорту Улан-Удэ проверяют багаж и ручную кладь пассажирами авиарейсов.
С начала января выявлены факты нарушения законодательства в области ветеринарии. Граждане, летевшие из Улан-Батора, пытались ввезти 6,5 килограмма колбасных изделий. Туристы из Китая также перевозили колбасные изделия весом 3,5 килограмма.
С 15 августа 2018 года не допускается ввоз в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования животной продукции из Китая в Россию. Временные ограничения на ввоз животной продукции из Монголии действуют с 12 января 2017 года.
В отношении нарушителей возбуждено четыре административных дела. Продукция изъята и отправлена на лабораторные исследования, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Иностранцы прилетели в Улан-Удэ с запрещённой колбасой
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