Экс-супруг также хотел обязать их общих детей сменить фамилию и отчество
Забайкальский краевой суд не удовлетворил иск местного жителя, который потребовал у своей бывшей жены десять миллионов рублей морального и материального ущерба за измену в семейной жизни.
Кроме того, мужчина требовал возложить на детей обязанность сменить фамилию и отчество, сообщает пресс-служба Забайкальского краевого суда.
Пара находилась в браке с 1981 года, и в последующие годы муж неоднократно заставал супругу на её работе во внебрачных связях. Однако разводиться не хотел из-за детей - их на момент брака у пары было двое.
В 1989 году брак был расторгнут по инициативе жены, а мужчина исправно платил алименты. По его словам, бывшая супруга рвала его письма, не прочитав их, отказывалась разговаривать с ним по телефону.
Однажды забайкалец даже обращался в полицию, чтобы с её помощью выяснить волнующие его вопросы. В ответах сообщалось, что дети не считают его родным отцом, но вопрос биологического отцовства не оспаривают. Его бывшая супруга, как и её дети, до сих пор носят его фамилию.
Мужчина просил суд обязать детей сменить фамилию и отчество, взыскать с бывшей супруги в его пользу моральный и материальный ущерб за измену в семейной жизни в сумме десяти миллионов рублей.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исков. С этими выводами согласилась и судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда.
Забайкалец требовал у бывшей жены 10 миллионов за измены
Общество, Фото:
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Экс-супруг также хотел обязать их общих детей сменить фамилию и отчество
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