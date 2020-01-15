Колонию №7 посетила настоятельница Батуринского женского монастыря
Исправительную колонию №7 для женщин в Улан-Удэ посетила настоятельницей Батуринского женского монастыря игуменья Ника. Матушка Ника уже на протяжении многих лет посещает осуждённых женщин. На встрече она рассказала о святом мученике Бонифатии, икону с частичкой мощей которого она привезла с собой.
После беседы прошёл молебен, и все желающие смогли получить благословение от настоятельницы и приложиться к иконе.
Осуждённые женщины поблагодарили игуменью Нику за поддержку и помощь, которую она им оказывает, сообщили в УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые женщины приложились к святым мощам
Общество, Фото:
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