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В Иркутской области подведены итоги первенства по стрельбе из лука

В Иркутской области подведены итоги первенства по стрельбе из лука
Общество,  Фото:Паблик «Стрельба из лука. Иркутск»
В соревнованиях участвовали лучники Иркутска и пяти районов Усть-Ордынского Бурятского округа

Первенство Иркутской области по стрельбе из лука у юниоров прошло с 10 по 12 января в областном центре. Местом проведения спортивного мероприятия стал дворец спорта «Труд».

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Иркутска, Аларского, Эхирит-Булагатского, Осинского, Нукутского и Боханского районов. Всего на турнире участвовало 138 лучников: 77 юниоров и 61 юниорка.

По информации паблика Иркутской СШОР по стрельбе из лука, призовые места в личном первенстве распределились следующим образом:

Классический лук. Юноши 2000-2006 года рождения:
1 место - Асалханов Сократ (Усть-Ордынский, ОГКУ СШ «Тамир»)
2 место - Бымбыгыденов Рабдан (Иркутск, СШОР «Приангарье»)
3 место - Цыбиков Пётр (Иркутск, ССК «В яблочко!»)

Классический лук. Девушки 2000-2006 года рождения:
1 место - Добрынина Арина (Иркутск, ССК «В яблочко!»)
2 место - Ермолаева Лина (Иркутск, ССК «В яблочко!»)
3 место - Жербанова Полина (Иркутск, ССК «В яблочко!»)

Блочный лук. Юниоры 2000-2006 года рождения:
1 место - Райс Илья (Иркутск, СШОР «Приангарье»)
2 место - Цыбенов Балдан (Усть-Ордынский, ОГКУ СШ «Тамир»)
3 место - Бунаев Константин (Усть-Ордынский, ОГКУ СШ «Тамир»)

Блочный лук. Девушки 2000-2006 года рождения:
1 место - Мокина Екатерина (Иркутск, СШОР «Приангарье»)
2 место - Ерёменко Алина (Усть-Ордынский, ОГКУ СШ «Тамир»)
3 место - Усова Татьяна (Иркутск, СШОР «Приангарье»)

Классический лук. Мальчики 2007 года рождения и младше:
1 место - Семёнов Павел (Аларский, ОГКУ СШ «Тамир»)
2 место - Банаев Антон (Оса, ОГКУ СШ «Тамир»)
3 место - Антонов Иван (Иркутск. ССК «В яблочко!»)

Классический лук. Девочки 2007 года рождения и младше:
1 место - Карпеева Мария (Иркутск, ССК «В яблочко!»)
2 место - Черепанова Ника (Иркутск, СШОР «Приангарье»)
3 место - Сосновская Дарья (Иркутск, СШОР «Приангарье»)
спорт стрельба из лука первенство Иркутская область Усть-Ордынский Бурятский округ
 
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