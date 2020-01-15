В Иркутской области подведены итоги первенства по стрельбе из лука

Общество, Фото: Паблик «Стрельба из лука. Иркутск»

В соревнованиях участвовали лучники Иркутска и пяти районов Усть-Ордынского Бурятского округа



Первенство Иркутской области по стрельбе из лука у юниоров прошло с 10 по 12 января в областном центре. Местом проведения спортивного мероприятия стал дворец спорта «Труд».



В соревнованиях приняли участие спортсмены из Иркутска, Аларского, Эхирит-Булагатского, Осинского, Нукутского и Боханского районов. Всего на турнире участвовало 138 лучников: 77 юниоров и 61 юниорка.



По информации паблика Иркутской СШОР по стрельбе из лука, призовые места в личном первенстве распределились следующим образом:



Классический лук. Юноши 2000-2006 года рождения:

1 место - Асалханов Сократ (Усть-Ордынский, ОГКУ СШ «Тамир»)

2 место - Бымбыгыденов Рабдан (Иркутск, СШОР «Приангарье»)

3 место - Цыбиков Пётр (Иркутск, ССК «В яблочко!»)



Классический лук. Девушки 2000-2006 года рождения:

1 место - Добрынина Арина (Иркутск, ССК «В яблочко!»)

2 место - Ермолаева Лина (Иркутск, ССК «В яблочко!»)

3 место - Жербанова Полина (Иркутск, ССК «В яблочко!»)



Блочный лук. Юниоры 2000-2006 года рождения:

1 место - Райс Илья (Иркутск, СШОР «Приангарье»)

2 место - Цыбенов Балдан (Усть-Ордынский, ОГКУ СШ «Тамир»)

3 место - Бунаев Константин (Усть-Ордынский, ОГКУ СШ «Тамир»)



Блочный лук. Девушки 2000-2006 года рождения:

1 место - Мокина Екатерина (Иркутск, СШОР «Приангарье»)

2 место - Ерёменко Алина (Усть-Ордынский, ОГКУ СШ «Тамир»)

3 место - Усова Татьяна (Иркутск, СШОР «Приангарье»)



Классический лук. Мальчики 2007 года рождения и младше:

1 место - Семёнов Павел (Аларский, ОГКУ СШ «Тамир»)

2 место - Банаев Антон (Оса, ОГКУ СШ «Тамир»)

3 место - Антонов Иван (Иркутск. ССК «В яблочко!»)



Классический лук. Девочки 2007 года рождения и младше:

1 место - Карпеева Мария (Иркутск, ССК «В яблочко!»)

2 место - Черепанова Ника (Иркутск, СШОР «Приангарье»)

3 место - Сосновская Дарья (Иркутск, СШОР «Приангарье»)

