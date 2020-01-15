Жители Бурятии 143 раза позвонили на линию по новогодним подаркам

Больше всего граждан интересовали вопросы, касающиеся качества и безопасности сладких подарков



В управлении Роспотребнадзора по Бурятии подвели итоги работы «горячей линии» по вопросам качества и безопасности детских товаров, новогодних подарков. Во время работы «горячей линии» со 2 по 20 декабря 2019 года поступило 143 обращений от граждан, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Наиболее популярными у граждан являются вопросы, касающиеся качества и безопасности сладких подарков без игрушек: Какие документы подтверждают качество и безопасность кондитерских изделий, входящих в состав подарка? Должен ли предоставить продавец такие документы по требованию потребителя? Допускается ли наличие леденцовой карамели в новогоднем подарке? Сколько должен весить новогодний подарок? Следующей группой вопросов являются вопросы, касающиеся игрушек: Как правильно выбрать детские игрушки? Какие требования предъявляются к погремушкам для детей грудного возраста?



Меньше всего вопросов задавали по детскому питанию, книжной и журнальной продукции для детей и т.д.





