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На Байкале всё ещё нестабильная ледовая обстановка

На Байкале всё ещё нестабильная ледовая обстановка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На многих участках ещё открытая вода

Госинспекторы Центра ГИМС Иркутской области обследовали наиболее популярные у туристов места выхода на лёд озера Байкал. Выявлены наиболее опасные места.

В углу от посёлка Слюдянка вдоль берега мыса Шаманский толщина льда 5-10 см. От мыса Шаманский до посёлка Култук примерно 3-4 км – открытая вода. В Байкальске у берега толщина льда 17 см, на удалении 100 метров от берега – 11 см.

В Листвянке толщина льда составляет 5-7 см. На удалении от берега 1-1,5 км – открытая вода. В районе мыса Листвяничный в сторону посёлка Большие Коты – торосная полоса на расстоянии от берега 300-500 м. Толщина льда 10-12 см.

В районе посёлка Большое Голоустное толщина льда 10-20 см. Ледовый покров не стабилен. В 300-500 м. от берега, по направлению к бухте Песчаная, наблюдается становая трещина, местами открытая до 30 см.

В проливе «Ольхонские ворота» на Малом море толщина льда составляет 15-20 см. Снежный покров по всей площади 5-7 см. В заливах «Мухор», «Базарная», «Куркутский», лед толщиной от 30 до 45 см. В «Большом море» на удалении от берега 1,5 км. – открытая вода. От мыса Улан-Хада до полуострова Хунык – становая щель протяжённостью 3 км., от мыса Улан-Хада до мыса Улахта – становая щель протяжённостью 5 км.

- Ледовая обстановка на Байкале нестабильна, местами лёд только начинает вставать, а там, где он есть, наблюдаются постоянные его подвижки с образованием трещин и торосов. Спасатели просят проявлять осторожность и не выходить на лёд, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.


Байкал лед
 
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