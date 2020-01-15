 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Января

14 Января

Популярное

В Иркутске проведут благотворительный вечер добра

В Иркутске проведут благотворительный вечер добра
Общество,  Фото:pixabay.com
Собранные средства пойдут на создание игровых комнат в медорганизациях области

Благотворительный вечер добра состоится в Иркутске 20 января в 18:30. Традиционное мероприятие пройдёт в областном музыкальном театре имени Н.М. Загурского.

Программа благотворительного вечера будет посвящена празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. С музыкальными номерами выступят руководители областных и федеральных органов государственной власти, местного самоуправления, представители депутатского корпуса, детские творческие коллективы, руководители крупных организаций Иркутска и Иркутской области, представители бизнес-элиты региона и другие. Также в рамках мероприятия будет организована благотворительная ярмарка, на которой можно будет приобрести работы иркутских художников и детские поделки.

В этом году благотворительный вечер добра организован в целях привлечения внимания общества к проблемам соблюдения прав детей и создания условий по повышению качества их жизни в медицинских организациях. Все собранные средства будут направлены на создание комфортных игровых комнат в медицинских организациях Иркутской области, в том числе в городах Тулуне и Нижнеудинске.

- Проведение мероприятий такого масштабного формата объединяет и помогает решать проблемы тех, кто особо нуждается в помощи и поддержке. Приглашаем всех желающих принять участие в благотворительном вечере добра! Каждый вклад – это реальная помощь, – заявила уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Светлана Семенова.

В прошлом году в результате проведения благотворительного вечера было собрано более 800 тысяч рублей, которые были направлены на организацию детской паллиативной помощи. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
благотворительность благотворительная акция Иркутск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Чита принимает первенство ДФО по боксу среди юниоров
Чита принимает первенство ДФО по боксу среди юниоров
Общество, 15.01.2020
В соревнованиях участвуют спортсмены из Бурятии
В Иркутске проведут благотворительный вечер добра
В Иркутске проведут благотворительный вечер добра
Общество, 15.01.2020
Собранные средства пойдут на создание игровых комнат в медорганизациях области
В Бурятии пройдёт чемпионат по бодибилдингу
В Бурятии пройдёт чемпионат по бодибилдингу
Общество, 15.01.2020
Соревнования состоятся в середине марта
В Иркутской области подведены итоги первенства по стрельбе из лука
В Иркутской области подведены итоги первенства по стрельбе из лука
Общество, 15.01.2020
В соревнованиях участвовали лучники Иркутска и пяти районов Усть-Ордынского Бурятского округа
Иркутские кёрлингисты вышли в плей-офф юношеских Олимпийских игр
Иркутские кёрлингисты вышли в плей-офф юношеских Олимпийских игр
Общество, 15.01.2020
Сегодня они играют в четвертьфинале со швейцарцами
Председатель федерации Киокусинкай России аттестовал спортсменов Бурятии
Председатель федерации Киокусинкай России аттестовал спортсменов Бурятии
Общество, 15.01.2020
Своё владение техникой каратэ показали около 40 человек
Между Читой и Братском запущено субсидируемое авиасообщение
Между Читой и Братском запущено субсидируемое авиасообщение
Общество, 15.01.2020
Перелёты осуществляются регулярно по средам и субботам
«Растёт в любви»: Родившуюся в Таиланде девочку из Бурятии поздравляют с днём рождения
«Растёт в любви»: Родившуюся в Таиланде девочку из Бурятии поздравляют с днём рождения
Общество, 15.01.2020
Отец малышки, которой помогали вернуться домой жители всей России, рассказал о дочери
В Бурятии провели шахматный турнир на призы районных депутатов
В Бурятии провели шахматный турнир на призы районных депутатов
Общество, 15.01.2020
Соревнования собрали 139 спортсменов из 7 районов республики и города Улан-Удэ
Братск готовится к санным соревнованиям всероссийского уровня
Братск готовится к санным соревнованиям всероссийского уровня
Общество, 15.01.2020
В городе пройдут первенство СФО и «Юношеские игры»
Улан-удэнцев просят оценить плитку из отходов
Улан-удэнцев просят оценить плитку из отходов
Общество, 15.01.2020
Экспериментальная плитка уложена у Гостиных рядов
Фестиваль бурятской одежды устроят в Улан-Удэ
Фестиваль бурятской одежды устроят в Улан-Удэ
Общество, 15.01.2020
Мероприятие пройдёт в дни празднования Сагаалгана
На участке Иркутск – Выдрино изменится расписание электричек
На участке Иркутск – Выдрино изменится расписание электричек
Общество, 15.01.2020
Расписание нескольких пригородных поездов изменится с 21 января по 28 февраля
На голову Ленина в Улан-Удэ надели противогаз
На голову Ленина в Улан-Удэ надели противогаз
Общество, 15.01.2020
На тему загрязнения воздуха в соцсетях отреагировали шуткой
Семьи Бурятии приглашают на главный всероссийский конкурс
Семьи Бурятии приглашают на главный всероссийский конкурс
Общество, 15.01.2020
Скоро стартует приём заявок на всероссийский конкурс «Семья года»

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^