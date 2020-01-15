Собранные средства пойдут на создание игровых комнат в медорганизациях области
Благотворительный вечер добра состоится в Иркутске 20 января в 18:30. Традиционное мероприятие пройдёт в областном музыкальном театре имени Н.М. Загурского.
Программа благотворительного вечера будет посвящена празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. С музыкальными номерами выступят руководители областных и федеральных органов государственной власти, местного самоуправления, представители депутатского корпуса, детские творческие коллективы, руководители крупных организаций Иркутска и Иркутской области, представители бизнес-элиты региона и другие. Также в рамках мероприятия будет организована благотворительная ярмарка, на которой можно будет приобрести работы иркутских художников и детские поделки.
В этом году благотворительный вечер добра организован в целях привлечения внимания общества к проблемам соблюдения прав детей и создания условий по повышению качества их жизни в медицинских организациях. Все собранные средства будут направлены на создание комфортных игровых комнат в медицинских организациях Иркутской области, в том числе в городах Тулуне и Нижнеудинске.
- Проведение мероприятий такого масштабного формата объединяет и помогает решать проблемы тех, кто особо нуждается в помощи и поддержке. Приглашаем всех желающих принять участие в благотворительном вечере добра! Каждый вклад – это реальная помощь, – заявила уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Светлана Семенова.
В прошлом году в результате проведения благотворительного вечера было собрано более 800 тысяч рублей, которые были направлены на организацию детской паллиативной помощи. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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В Иркутске проведут благотворительный вечер добра
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