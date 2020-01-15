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В Бурятии защитят интересы соцобъектов, расположенных возле Байкала

В Бурятии защитят интересы соцобъектов, расположенных возле Байкала
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Работа ведётся по поручению главы республики

Сегодня советник главы Бурятии по экономике Алдар Бадмаев сообщил в соцсетях о том, что по поручению Алексея Цыденова началась работа по организации защиты интересов хозяйствующих субъектов и социальных учреждений, расположенных возле озера Байкал.

- Все мы являемся патриотами священного Байкала. И все хотим его сохранить для потомков и всего человечества, земли. И с этим никто не спорит. Для этого был принят Закон РФ о защите озера Байкале, множество подзаконных актов, создана Байкальская природоохранная прокуратура, - пишет Алдар Бадмаев в Facebook.

Но возникли проблемы. Дело в том, что после принятия закона «Об охране озера Байкал» начали выносить предписания о незаконности размещения соцобъектов и промышленных производств. К таким объектам, например, относятся школы, дороги и кладбища.

- А куда, спрашивается, девать это кладбище, если оно там располагается испокон веков столетиями? Куда переносить школу? И что делать людям, если им запрещают заниматься производством, той же лесопереработкой, сельским хозяйством, туризмом и другими видами деятельности на этих территориях? – возмутился советник главы.

Он сообщил, что работа с юристами для организации защиты уже началась.

- И здесь нужно найти правильный выход, отвечающий не только букве, но и духу законодательства об охране о.Байкал, - подытожил Алдар Бадмаев.

В комментариях к посту один из пользователей Сети написал: «Решая проблему кладбищ и школ, не создавайте новые законодательные дыры, облегчающие застройку берегов туробъектами и особняками».

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня стало известно, что министерство природных ресурсов и экологии России поддержало введение «антифосфатного» закона на Байкале. Более того, федеральное ведомство предложило авторам законопроекта ужесточить запрет.
Байкал
 
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