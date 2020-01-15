Чита принимает первенство ДФО по боксу среди юниоров

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Читы

В соревнованиях участвуют спортсмены из Бурятии



В Чите проходит первенство Дальневосточного Федерального округа по боксу среди юниоров. Соревнования посвящены памяти тренеров, внесших огромный вклад в развитие бокса в Читинской области и Забайкальском крае.



Участникам соревнований стали 86 юниоров 2002-2003 годов рождения из Республик Бурятия и Саха (Якутия); Амурской, Магаданской, Сахалинской областей; а также Хабаровского, Приморского и Забайкальского краёв. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Читы.



Местом проведения первенства стал спорткомплекс «Мегаполис Спорт». Соревнования продлятся по 18 января.

