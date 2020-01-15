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Чита принимает первенство ДФО по боксу среди юниоров

Чита принимает первенство ДФО по боксу среди юниоров
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Читы
В соревнованиях участвуют спортсмены из Бурятии

В Чите проходит первенство Дальневосточного Федерального округа по боксу среди юниоров. Соревнования посвящены памяти тренеров, внесших огромный вклад в развитие бокса в Читинской области и Забайкальском крае.

Участникам соревнований стали 86 юниоров 2002-2003 годов рождения из Республик Бурятия и Саха (Якутия); Амурской, Магаданской, Сахалинской областей; а также Хабаровского, Приморского и Забайкальского краёв. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Читы.

Местом проведения первенства стал спорткомплекс «Мегаполис Спорт». Соревнования продлятся по 18 января. 
Чита первенство ДФО бокс спорт
 
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