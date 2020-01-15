В соревнованиях участвуют спортсмены из Бурятии
В Чите проходит первенство Дальневосточного Федерального округа по боксу среди юниоров. Соревнования посвящены памяти тренеров, внесших огромный вклад в развитие бокса в Читинской области и Забайкальском крае.
Участникам соревнований стали 86 юниоров 2002-2003 годов рождения из Республик Бурятия и Саха (Якутия); Амурской, Магаданской, Сахалинской областей; а также Хабаровского, Приморского и Забайкальского краёв. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Читы.
Местом проведения первенства стал спорткомплекс «Мегаполис Спорт». Соревнования продлятся по 18 января.
Чита принимает первенство ДФО по боксу среди юниоров
Общество, Фото:
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