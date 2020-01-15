Со школьникам Бурятии повторяют правила поведения на дорогах

Автоинспекторы встретились с учащимися начальных классов Усть-Баргузинской школы



С началом новой учебной четверти сотрудники ОГИБДД Баргузинского района возобновили занятия со школьниками по правилам дорожной безопасности. Вчера автоинспекторы встретились с учащимися начальных классов Усть-Баргузинской школы.



Сотрудники Госавтоинспекции напомнили ребятам о правилах поведения на зимней дороге и важности соблюдения ПДД по маршруту «дом – школа – дом». Полицейские вместе с детьми разобрали индивидуальные схемы безопасного маршрута, которые размещены в дневниках юных пешеходов. Школьники поделились своими рассказами о том, как они ходят в образовательное учреждение.



Также автоинспекторы проверили наличие световозвращающих элементов на верхней одежде школьников. Мониторинг показал, что у большинства ребят имелись световозвращающие элементы на верхней одежде или на рюкзаках в виде брелоков, значков, наклеек и нашивных лент.



Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что педагогический состав и родители ответственно подходят к вопросам личной безопасности подрастающего поколения. Однако небольшие наклейки и брелоки дети быстро теряют, поэтому полицейские рекомендовали закрепить на одежде практичные повязки из световозвращающего материала.



В ближайшие дни сотрудники ГИБДД посетят и другие образовательные организации, чтобы после каникул повторить с детьми правила дорожной безопасности, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Бурятии.

