В Бурятии стартовал чемпионат по лыжным гонкам

Состязания провели в Гусиноозёрске
С 8 по 12 января в городе Гусиноозёрск прошёл первый этап чемпионата и первенства Бурятии по лыжным гонкам. В первый день соревнований лыжники бежали спринтерскую дистанцию 1500 м. – четверть финала, полуфинал и финальные забеги, сообщает администрация Кабанского района.
В финальных забегах среди юношей по возрастной группе 2002-2003 года рождения чемпионом стал Соснин Юрий, второе и третье места завоевали Высоцкий Данил и Фертюк Михаил из Кабанского района.
В возрастной группе 2006 -2007 года рождения победителем в финальном забеге стал Котов Георгий.
Во второй день по программе соревнований была гонка свободным стилем.
На дистанции 10 км. победителем стал Высоцкий Михаил, а на дистанции 5 км. серебряную медаль завоевала Дятлова Юлия.
12 января лыжники состязались классическим стилем с общего старта.
Третий день соревнований был самым решающим для наших лыжников, так как по результатам трёх дней формировались сборные команды Республики Бурятии для участия в чемпионате и первенстве Дальневосточного Федерального округа в Южно-Сахалинске среди юношей и девушек 2002-2003 г.р. и в чемпионате и первенстве России по лыжным гонкам в Сыктывкаре среди юношей и девушек 2004-2005 г.р.
В гонке классическим стилем на дистанции 10 км. чемпионом и серебряным призёром среди юношей 2002-2003 г.р. стали воспитанники Высоцкий Данил и Фертюк Михаил. Среди девушек в этой же возрастной группе второе и третье место Дятловой Юлии и Залуцкой Людмилы.
В младшей возрастной группе на дистанции 5 км. классическим стилем среди юношей серебряным призером стал Котов Георгий и на дистанции 3 км. среди девушек второе место завоевала Ивченко Татьяна.
В итоге от Кабанского района в состав сборной команды Бурятии по 2002-2003 г.р на чемпионат и первенство ДФО в Южно-Сахалинске по лыжным гонкам попали: Соснин Юрий, Высоцкий Данил, Фертюк Михаил, Дятлова Юлия и Залуцкая Людмила.
В состав сборной команды по 2004-2005 г.р. на чемпионат и первенство России в Сыктывкаре по лыжным гонкам вошли Котов Георгий и Ивченко Татьяна.
В Бурятии стартовал чемпионат по лыжным гонкам
Общество, Фото:
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