В Улан-Удэ иностранцы стали чаще попадать в больницу скорой помощи

В основном это граждане стран СНГ - Армении, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана



За 2019 год пациентами БСМП стали 125 иностранных граждан. Это на 17% больше, чем за предыдущий год, отмечают в пресс-службе больницы.



В основном, это граждане стран СНГ - Армении, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. Высокая доля поступления граждан из Китая и Монголии. В различных отделениях БСМП прошли лечение жители Германии, Черногории, Кореи, Вьетнама. Основной поток пациентов поступило в хирургическое отделение – 44 пациента, или 35% из всех поступивших.



Сейчас в разных отделениях БСМП лечатся три иностранных гражданина.

