В основном это граждане стран СНГ - Армении, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана
За 2019 год пациентами БСМП стали 125 иностранных граждан. Это на 17% больше, чем за предыдущий год, отмечают в пресс-службе больницы.
В основном, это граждане стран СНГ - Армении, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. Высокая доля поступления граждан из Китая и Монголии. В различных отделениях БСМП прошли лечение жители Германии, Черногории, Кореи, Вьетнама. Основной поток пациентов поступило в хирургическое отделение – 44 пациента, или 35% из всех поступивших.
Сейчас в разных отделениях БСМП лечатся три иностранных гражданина.
В Улан-Удэ иностранцы стали чаще попадать в больницу скорой помощи
Общество, Фото:
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