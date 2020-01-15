Симментали являются одной из лучших в мире мясо-молочных пород крупного рогатого скота
В декабре 2019 года в Бурятии родились первые телята симментальской породы после процедуры искусственного осеменения коров. Процедуру выполнили специалисты отдела репродукции и лабораторных исследований Госплемслужбы Бурятии. Эти события произошли в Иволгинском районе в КФХ Доржиев А.Г. и ЛПХ Михланова С.А.
Телята родились здоровыми, и по словам фермера, заметно превосходят по массе тела и размерами костяка своих сверстников как при рождении, так и в суточном привесе.
- Полученные результаты наглядно подтвердили качество семени элитного быка-производителя по кличке Дин. После полученного результата фермер планирует дальнейшее регулярное осеменения своего поголовья, - сообщает пресс-служба минсельхоза Бурятии.
Симментали считаются одной из лучших в мире мясо-молочных пород крупного рогатого скота. Симментальская порода отличается оптимальным сочетанием молочной и мясной производительности. Молочная продуктивность зависит от зоны разведения и колеблется, в среднем, от 3000 до 3500 кг. Что касается мясной продуктивности, то скот симментальской породы характеризуется высокими приростами массы на протяжении всего периода роста.
В Бурятии родились первые телята после искусственного осеменения
Общество, Фото:
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