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В Бурятии родились первые телята после искусственного осеменения

В Бурятии родились первые телята после искусственного осеменения
Общество,  Фото:минсельхозпрод РБ
Симментали являются одной из лучших в мире мясо-молочных пород крупного рогатого скота

В декабре 2019 года в Бурятии родились первые телята симментальской породы после процедуры искусственного осеменения коров. Процедуру выполнили специалисты отдела репродукции и лабораторных исследований Госплемслужбы Бурятии. Эти события произошли в Иволгинском районе в КФХ Доржиев А.Г. и ЛПХ Михланова С.А.

Телята родились здоровыми, и по словам фермера, заметно превосходят по массе тела и размерами костяка своих сверстников как при рождении, так и в суточном привесе.

- Полученные результаты наглядно подтвердили качество семени элитного быка-производителя по кличке Дин. После полученного результата фермер планирует дальнейшее регулярное осеменения своего поголовья, - сообщает пресс-служба минсельхоза Бурятии.

Симментали считаются одной из лучших в мире мясо-молочных пород крупного рогатого скота. Симментальская порода отличается оптимальным сочетанием молочной и мясной производительности. Молочная продуктивность зависит от зоны разведения и колеблется, в среднем, от 3000 до 3500 кг. Что касается мясной продуктивности, то скот симментальской породы характеризуется высокими приростами массы на протяжении всего периода роста.
коровы домашние животные
 
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