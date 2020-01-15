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Рогсвардейцы пришли на помощь улан-удэнке с неисправной машиной

Рогсвардейцы пришли на помощь улан-удэнке с неисправной машиной
Общество, 
Женщина и её семилетний сын не могли попасть в машину из-за сломанной сигнализации

В адрес Росгвардии Бурятии поступила благодарность от улан-удэнки, которой правоохранители помогли завести автомобиль морозным вечером.

Женщина возвращалась с семилетним сыном с ледовой горки, расположенной возле ТРЦ «Пионер». Подойдя к стоянке, женщина обнаружила свой автомобиль с неисправной сигнализацией и не могла открыть машину.

Спустя 20 минут тщетных попыток она обратилась за помощью. На место прибыли росгвардейцы, патрулирующие Советский район. Они сразу же усадили замёрзшего ребёнка в служебный автомобиль и приступили к осмотру машины, чтобы выявить неисправность.

После нескольких попыток правоохранителям удалось открыть автомобиль. Женщина проверила салон и сообщила, что ничего не пропало, автомобиль исправен и может ехать.

«Не оставив меня с ребёнком в беде на морозе, не оставшись равнодушными, росгвардейцы смогли помочь нам, за что я им по-человечески по-настоящему благодарна. А сын теперь на своём жизненном опыте знает, что в ведомстве работают настоящие сильные мужчины, готовые помочь тем, кто оказался в беде», - пишет улан-удэнка.

Сотрудники Игорь Забанов, Михаил Степанов, Николай Дулмаев и Сергей Федотов будут поощрены руководством за оказание помощи попавшим в беду, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Росгвардия автомобили
 
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