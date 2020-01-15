Юных жителей Бурятии приглашают на конкурс иллюстраторов

Объявлен приём работ на конкурс «Чтение-впечатление 2020»



Республиканская детско-юношеская библиотека проводит конкурс иллюстраций «Чтение-впечатление 2020».



Конкурс посвящён зарубежным писателям-юбилярям 2020 года: Марку Твену, Редьярду Киплингу, Эдгару Берроузу, Роберту Луису Стивенсону, Айзеку Азимову, Рэю Бредбери.



Конкурс распределён по категориям. I категория - участники от 6 до 12 лет могут представить на конкурсную оценку иллюстрации к произведениям Марка Твена и Редьярда Киплинга;



II категория - участники от 12 до 16 лет могут представить на конкурсную оценку иллюстрации к произведениям Эдгара Берроуза и Роберта Луиса Стивенсона;



III категория - участники от 16 до 18 лет могут представить на конкурсную оценку иллюстрации к произведениям Айзека Азимова и Рэя Бредбери, сообщается на сайте библиотеки.



Работы нужно представить до 10 марта по адресу: Улан-Удэ, улица Ключевская, 23а. также работы можно прислать по почте - 670013, Улан-Удэ, ул. Ключевская, 23а, Республиканская детско-юношеская библиотека.



Для жителей отдалённых районов Бурятии возможен приём отсканированных копий работ участников в форматах: jpeg, pdf или tiff. Электронная почта для отправки конкурсных работ: info@baikalib.ru



Письма принимаются с пометкой: «На конкурс иллюстраций «Чтение-впечатление 2020».



Итоги подведут 20 марта, а озвучат до 1 апреля.







