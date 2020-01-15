В Бурятии стартовал конкурс рисунков детей из замещающих семей

Творческое состязание называется «Сагаалган-2020»



В преддверии праздника Белого месяца Центр социальной поддержки населения объявляет республиканский конкурс рисунков «Сагаалган-2020».



К участию приглашаются дети в возрасте от 3 до 15 лет, воспитывающиеся в замещающих семьях. Подать заявку можно в трёх возрастных категориях:

- дошкольник — дети от 3 до 6 лет;

- школьник — дети от 7 до 10 лет;

- подросток — дети от 11 до 15 лет.



Работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки), соответствовать тематике конкурса.



Заявки принимаются до 14 февраля 2020 года по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Павлова,17, кабинет №8 (отдел по работе с семьей и детьми РГУ «Центр социальной поддержки населения», тел. 83012 (41-56-96).



Итоги конкурса подведут 28 февраля с вручением призов и почётных дипломов 9 победителям. Все участники конкурса, подавшие заявки, получат электронные дипломы участника, сообщает пресс-служба минсоцзащиты населения региона.

