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В Бурятии стартовал конкурс рисунков детей из замещающих семей

В Бурятии стартовал конкурс рисунков детей из замещающих семей
Общество,  Фото:pixabay.com
Творческое состязание называется «Сагаалган-2020»

В преддверии праздника Белого месяца Центр социальной поддержки населения объявляет республиканский конкурс рисунков «Сагаалган-2020».

К участию приглашаются дети в возрасте от 3 до 15 лет, воспитывающиеся в замещающих семьях. Подать заявку можно в трёх возрастных категориях:
- дошкольник — дети от 3 до 6 лет;
- школьник — дети от 7 до 10 лет;
- подросток — дети от 11 до 15 лет.

Работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки), соответствовать тематике конкурса.

Заявки принимаются до 14 февраля 2020 года по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Павлова,17, кабинет №8 (отдел по работе с семьей и детьми РГУ «Центр социальной поддержки населения», тел. 83012 (41-56-96).

Итоги конкурса подведут 28 февраля с вручением призов и почётных дипломов 9 победителям. Все участники конкурса, подавшие заявки, получат электронные дипломы участника, сообщает пресс-служба минсоцзащиты населения региона. 
конкурс рисунки
 
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