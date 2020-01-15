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Улан-удэнцев приглашают поучаствовать в написании книги

Улан-удэнцев приглашают поучаствовать в написании книги
Общество,  Фото:pixabay.com
Издание будет посвящено комсомолу

Жителей столицы Бурятии приглашают принять участие в написании книги, посвящённой 100-летию комсомола Улан-Удэ.

- Если у вас есть воспоминания об интересных встречах и памятных событиях, — напишите о них. Они станут страницей книги истории комсомола нашего города, - отмечают в Центральной городской библиотеке имени Калашникова.

Желающих поделиться воспоминаниями, принять участие в написании книги ждут вас по адресу: город Улан-Удэ, ул. Ленина, 17, отдел информации по краеведению Центральной городской библиотеки имени Калашникова. Тел для справок: 21-11-89, электронная почта: cbs.ibo@yandex.ru. 
книга комсомол
 
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