Улан-удэнцев приглашают поучаствовать в написании книги

Издание будет посвящено комсомолу



Жителей столицы Бурятии приглашают принять участие в написании книги, посвящённой 100-летию комсомола Улан-Удэ.



- Если у вас есть воспоминания об интересных встречах и памятных событиях, — напишите о них. Они станут страницей книги истории комсомола нашего города, - отмечают в Центральной городской библиотеке имени Калашникова.



Желающих поделиться воспоминаниями, принять участие в написании книги ждут вас по адресу: город Улан-Удэ, ул. Ленина, 17, отдел информации по краеведению Центральной городской библиотеки имени Калашникова. Тел для справок: 21-11-89, электронная почта: cbs.ibo@yandex.ru.

