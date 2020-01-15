Таковы данные мониторинга за четвёртый квартал 2019 года
Ежеквартально отделами социальной защиты населения проводится мониторинг по оценке степени удовлетворённости населения качеством предоставления социальных гарантий, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
За IV квартал 2019 года в опросе приняло участие более 5,1 тысяч граждан из всех районов республики и Улан-Удэ. В семнадцати районах Бурятии показатель удовлетворённости составляет 100%. В целом степень удовлетворённости граждан качеством предоставления социальных гарантий по республике составила 99,82%.
Наибольшее количество респондентов было опрошено в Улан-Удэ - 656 человек, из которых 646 оценили качество предоставления социальных гарантий на 99,4%, а четыре человека выразили частичную удовлетворённость. Такие данные приводит Центр социальной поддержки населения.
Степень удовлетворенности населения Бурятии качеством соцгарантий составила 99,8%
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