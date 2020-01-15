Степень удовлетворенности населения Бурятии качеством соцгарантий составила 99,8%

Таковы данные мониторинга за четвёртый квартал 2019 года



Ежеквартально отделами социальной защиты населения проводится мониторинг по оценке степени удовлетворённости населения качеством предоставления социальных гарантий, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



За IV квартал 2019 года в опросе приняло участие более 5,1 тысяч граждан из всех районов республики и Улан-Удэ. В семнадцати районах Бурятии показатель удовлетворённости составляет 100%. В целом степень удовлетворённости граждан качеством предоставления социальных гарантий по республике составила 99,82%.



Наибольшее количество респондентов было опрошено в Улан-Удэ - 656 человек, из которых 646 оценили качество предоставления социальных гарантий на 99,4%, а четыре человека выразили частичную удовлетворённость. Такие данные приводит Центр социальной поддержки населения.

