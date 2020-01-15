Каллиграф расскажет об истории «монгол бичиг»
В Национальном музее Бурятии продолжаются встречи с интересными людьми в рамках Этнографических четвергов. 16 января в музее истории Бурятии имени Хангалова состоится встреча с Дугбимой Гомбоевной Чимитдоржин, кандидатом исторических наук, автором монографий и статей об истории буддизма в России, Бурятии, Монголии, каллиграфом.
Она расскажет об истории «монгол бичиг», традиционной бурят-монгольской письменности и каллиграфии, сообщает пресс-служба музея.
Этнографический четверг пройдёт в Национальном музее Бурятии
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