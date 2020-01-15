В Бичурском районе Бурятии зарегистрировали первого малыша 2020 года

Им стал мальчик по имени Тимофей



9 января 2020 года в Бичурском районе Бурятии состоялась торжественная регистрация малыша, родившегося и зарегистрированного первым в этом году. Мальчика назвали Тимофеем.



Начальник Бичурского районного отдела поздравила родителей с рождением сына, пожелала всей семье крепкого здоровья и благополучия, вручила первый в жизни младенца документ - свидетельство о рождении, сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.

