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Более 70 тысяч документов на недвижимость забыли забрать жители Бурятии

Более 70 тысяч документов на недвижимость забыли забрать жители Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Республика занимает 5 место среди регионов России по количеству забытых документов

По итогам 2019 года граждане России подали более 24 млн заявлений о проведении учётно-регистрационных действий и выдаче сведений о недвижимости. 700 тысяч таких документов оказались невостребованными, сообщает РБК со ссылкой на поступившее к ним сообщение Федеральной кадастровой палаты.

- По итогам оказания услуг более 700 тысяч «забытых» в МФЦ документов на недвижимость переданы в архив Кадастровой палаты в 2019 году, — рассказали в ведомстве.

Больше всего документов не забрали в Челябинской (133,4 тыс. экземпляров) и Ленинградской (101 тыс.) областях, а также в Пермском крае (93,3 тыс.), Татарстане (82,3 тыс.) и Бурятии (70,7 тыс.). Доля документов, «забытых» в московских МФЦ, составляет 2,7% (45,4 тыс.), в Санкт-Петербурге — 3,9% (65,3 тыс.).

Меньше всего документов осталось невостребованными заявителями в Республике Алтай (несколько десятков), Магаданской области, Чукотском автономном округе (меньше 50) и Пензенской области (чуть больше 500). А жители Ингушетии вообще не забыли не одного документа.

Наиболее непопулярными оказались документы для сделок с недвижимостью (договоры купли-продажи, дарения, мены, аренды, акты передачи и т.п.). Большинство экземпляров принадлежат продавцам недвижимости.

- Получить готовые к выдаче документы в офисах МФЦ можно лишь в течение ограниченного периода, после этого бумаги отправляют в архив на бессрочное хранение. Объем поступающей «забытой» документации не ограничен, а потому граждане могут не волноваться об их сохранности, сообщили в Кадастровой палате. В филиале палаты по месту хранения их можно получить в день обращения. Их также можно забрать в другом филиале, предварительно направив запрос: в таком случае за экземплярами нужно прийти в течение 30 суток после получения оповещения. Кроме того, граждане могут заказать курьерскую доставку документов, - заключается в материале РБК.


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