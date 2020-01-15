Трое забайкальцев ограбили магазин

Они отогнули решётку и выбили стекло



С заявлением о краже в полицию обратилась владелица одного из продуктовых магазинов посёлка Ковыли Краснокаменского района Забайкальского края. Выяснилось, неизвестные проникли в помещение отогнув решётку и выбив окно, откуда украли лоток с деньгами в сумме пять тысяч рублей.



В результате расследования полицейские установили подозреваемых. Ими оказались трое местных жителей. Они задержаны, от них получены признательные показания.



По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

