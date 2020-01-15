В Бурятии снизилось число зарегистрированных преступлений

Прокуратура озвучила некоторые итоги прошлого года



В 2019 году в Бурятии зарегистрировано 22 131 преступление, что на 5,9 % меньше, чем в 2018 году (23 511). Снижение уровня преступности отмечено в Улан-Удэ и в большинстве районов республики, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Сократилось количество убийств и покушений на убийство (-10,4 %), грабежей (-18 %), краж (-6,1 %), вымогательств (-23,5 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-6,2 %).



На 6,9 % снизилось число преступлений, совершённых в общественных местах. Их удельный вес в общем числе зарегистрированных преступлений составил 35,5 % (в 2018 году – 35,9 %).



Вместе с тем увеличилось количество разбоев (+9,3 %) и мошенничеств (+20,2 %).



- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - уточнили в надзорном органе.

