Прокуратура озвучила некоторые итоги прошлого года
В 2019 году в Бурятии зарегистрировано 22 131 преступление, что на 5,9 % меньше, чем в 2018 году (23 511). Снижение уровня преступности отмечено в Улан-Удэ и в большинстве районов республики, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Сократилось количество убийств и покушений на убийство (-10,4 %), грабежей (-18 %), краж (-6,1 %), вымогательств (-23,5 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-6,2 %).
На 6,9 % снизилось число преступлений, совершённых в общественных местах. Их удельный вес в общем числе зарегистрированных преступлений составил 35,5 % (в 2018 году – 35,9 %).
Вместе с тем увеличилось количество разбоев (+9,3 %) и мошенничеств (+20,2 %).
- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - уточнили в надзорном органе.
В Бурятии снизилось число зарегистрированных преступлений
Общество, Фото:
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