В Бурятии «чёрные лесорубы» вырубили деревьев на 4 млн рублей

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Заиграевский районный суд республики.





Трое жителей Заиграевского района Бурятии обвиняются в незаконной рубке леса.Преступная группа организована жителем района, который подыскивал места вырубки леса, снабжал членов группы бензопилами, автотранспортом и тракторной техникой, обеспечивал беспрепятственный вывоз и сбыт незаконно заготовленной древесины, а также распределял криминальный доход, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Деятельность организованной группы пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками МВД по Бурятии.Ущерб, причинённый лесному фонду, составил 4 миллиона рублей. Для его возмещения судом по ходатайству следствия наложен арест на принадлежащие организатору преступной группы две автомашины и ленточнопильный станок.Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.