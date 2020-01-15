В Бурятии «чёрные лесорубы» вырубили деревьев на 4 млн рублей

Уголовное дело передано в суд
Трое жителей Заиграевского района Бурятии обвиняются в незаконной рубке леса.
Преступная группа организована жителем района, который подыскивал места вырубки леса, снабжал членов группы бензопилами, автотранспортом и тракторной техникой, обеспечивал беспрепятственный вывоз и сбыт незаконно заготовленной древесины, а также распределял криминальный доход, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Деятельность организованной группы пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками МВД по Бурятии.
Ущерб, причинённый лесному фонду, составил 4 миллиона рублей. Для его возмещения судом по ходатайству следствия наложен арест на принадлежащие организатору преступной группы две автомашины и ленточнопильный станок.
Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Заиграевский районный суд республики.
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