По данным Бурятского гидрометцентра, 15 января по республике по северному Прибайкалью и северным районам местами небольшой снег
По остальной территории антициклон, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью 29-34, местами до 40, местами по южным районам, Баргузинской долине и Прибайкалью 21-26, днём 21-26, местами 13-18 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью 30-32, днём 21-23 мороза.
В Улан-Удэ до -23 мороза
Общество, Фото:
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