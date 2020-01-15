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В Улан-Удэ до -23 мороза

В Улан-Удэ до -23 мороза
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 января по республике по северному Прибайкалью и северным районам местами небольшой снег

По остальной территории антициклон, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью 29-34, местами до 40, местами по южным районам, Баргузинской долине и Прибайкалью 21-26, днём 21-26, местами 13-18 мороза.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью 30-32, днём 21-23 мороза.
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