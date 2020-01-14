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В Бурятии «золотые» юбиляры станцевали супружеский танец

В Бурятии «золотые» юбиляры станцевали супружеский танец
Общество, 
Пара отметила 50-летие совместной жизни

9 января 2020 года в Селенгинском районе Бурятии чествовали золотых юбиляров семейной жизни – супругов Бучкиных Владимира и Людмилу.

- 9 января 1970 года состоялась регистрация их брака, с тех пор рука об руку они шагают по жизни уже 50 лет. Много испытаний выпало на их нелёгкий жизненный путь, но отношения юбиляров остались неизменными. За плечами супругов огромный жизненный опыт, трудовые достижения и счастливая семейная жизнь. Двое сыновей, шесть внучек, один внук – самое главное счастье семьи Бучкиных, - сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.

В торжественной обстановке юбиляры поставили подписи в Книге почётных юбиляров, поздравили друг друга поцелуем и танцевали супружеский танец.

Золотых юбиляров поздравила ведущий специалист-эксперт и вручила юбилейное свидетельство о 50-летии супружеской жизни.



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