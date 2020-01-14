Игуменья Ника посетила осуждённых женщин в Улан-Удэ

Матушка подарила заключённым рождественские подарки



12 января, в первое воскресенье после Рождества Христова, в святки, игуменья Ника посетила осуждеёных женщин исправительной колонии № 7. Встреча состоялась в местном Доме культуры, где собралось более 200 заключённых.



С собой матушка привезла икону с мощами святого Вонифатия, копию Даров Волхвов, освящённое маслице и 225 сладких рождественских подарков.



- Прочитали житие святого, вместе помолились акафистом «Слава Богу за все», приложились к святыням и приняли помазание елеем, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



Игуменья Ника привезла в дар от Сретенской обители книги — в духовную библиотеку колонии. Все они будут храниться в молебной комнате.



Матушка общалась с женщинами почти два часа. Они говорили о Рождестве Христовом. Оказалось, что многие осуждённые обладают базовой информацией о православном празднике.





