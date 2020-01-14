Матушка подарила заключённым рождественские подарки
12 января, в первое воскресенье после Рождества Христова, в святки, игуменья Ника посетила осуждеёных женщин исправительной колонии № 7. Встреча состоялась в местном Доме культуры, где собралось более 200 заключённых.
С собой матушка привезла икону с мощами святого Вонифатия, копию Даров Волхвов, освящённое маслице и 225 сладких рождественских подарков.
- Прочитали житие святого, вместе помолились акафистом «Слава Богу за все», приложились к святыням и приняли помазание елеем, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Игуменья Ника привезла в дар от Сретенской обители книги — в духовную библиотеку колонии. Все они будут храниться в молебной комнате.
Матушка общалась с женщинами почти два часа. Они говорили о Рождестве Христовом. Оказалось, что многие осуждённые обладают базовой информацией о православном празднике.
Игуменья Ника посетила осуждённых женщин в Улан-Удэ
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